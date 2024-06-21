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Армения признала независимость Палестины

Армения признала независимость Палестины Армения признала независимость Палестины.
В регионе
21 июня 2024 г. 11:28
Армения признала независимость Палестины

Армения признала независимость Палестины.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении МИД Армении.

"Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, в установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта", - отмечено в заявлении.

В нем также говорится о том, что Ереван присоединился к резолюциям СБ ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе.

"Мы убеждены, это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне могут реализовать свои законные устремления. Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает палестинское государство", - сказано в заявлении.

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