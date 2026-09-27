Президент Казахстана назначил министром обороны Айдоса Мырзахметова - ОБНОВЛЕНО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым министром обороны командующего Силами специальных операций вооруженных сил Айдоса Мырзахметова.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении

Ранее Токаев освободил от должности главы Минобороны Даурена Косанова после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

08:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

"Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Токаева была создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны Казахстана.

Напомним, что 24 сентября во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды военнослужащих унесло в море, погибли 14 человек.