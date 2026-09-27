Euronews подготовил материал в связи с Днем памяти в Азербайджане

Телеканал Euronews подготовил статью в связи с 27 Сентября - Днем памяти в Азербайджане.

Как сообщает Report, в материале отмечается, что страна в годовщину начала 44-дневной войны 2020 года отдает дань памяти военнослужащим, погибшим во время боевых действий шестилетней давности.

"После завершения войны отношения между Азербайджаном и Арменией характеризуются развитием торговых, транспортных и телекоммуникационных связей.

Война осени 2020 года изменила сложившуюся после распада Советского Союза ситуацию в регионе и положила начало новому этапу в отношениях двух стран. После прекращения боевых действий в ноябре 2020 года стороны постепенно перешли к обсуждению вопросов границы, нормализации отношений и разблокирования региональных транспортных коммуникаций", - указывает Euronews.

Телеканал подчеркивает, что одним из наиболее заметных проявлений этого процесса стало возобновление железнодорожного сообщения после отмены Азербайджаном транзитных ограничений в конце 2025 года и начало поставок в Армению.

"По данным Государственной таможенной службы [Азербайджана], за январь–август 2026 года объем прямого экспорта из Азербайджана в Армению превысил $17 млн. В частности, поставки включали около 17 тыс. тонн дизельного топлива и примерно 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95", - пишет Еuronews.

Политические рамки процесса нормализации, говорится в статье, были обозначены на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, связанную с процессом подготовки всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Параллельно с официальной дипломатией развивается взаимодействие и между общественными и гражданскими организациями двух стран.

"Еще одним направлением стало сотрудничество вокруг проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - планируемого транспортного маршрута через Сюникскую область Армении, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахчываном.

Таким образом, спустя шесть лет после войны День памяти в Азербайджане проходит на фоне продолжающегося процесса региональной нормализации, который затрагивает не только политические отношения, но и торговлю, транспорт, телекоммуникации и взаимодействие между гражданскими обществами", - говорится в материале.