На Сент-Винсенте в результате стрельбы погибли четыре человека

Полиция Сент-Винсента и Гренадин расследует массовую стрельбу в районе Грин-Хилл, в результате которой погибли четыре человека и еще четверо получили огнестрельные ранения.

Как передает Report со ссылкой на местная газета St Vincent Times.

Согласно информации, к месту происшествия подъехал автомобиль, после чего находившиеся в нем вооруженные лица открыли огонь по группе людей.

Очевидцы попытались покинуть место происшествия, однако несколько человек получили ранения. Сотрудники отдела уголовных расследований Королевской полиции Сент-Винсента и Гренадин работали на месте происшествия в течение ночи.

По данным полиции, среди погибших - три мужчины и одна женщина.

Издание указывает, что с начала 2026 года число погибших в вооруженных нападениях достигло 39, хотя за весь 2025 год на Сент-Винсенте и Гренадинах было зарегистрировано всего 40 убийств.

Жители района выразили обеспокоенность возможной причастностью к нападению участников преступных группировок. При этом полиция пока не установила мотив преступления и призвала очевидцев и других лиц, располагающих информацией, обратиться к правоохранительным органам.