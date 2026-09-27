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    На Сент-Винсенте в результате стрельбы погибли четыре человека

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 07:47
    На Сент-Винсенте в результате стрельбы погибли четыре человека

    Полиция Сент-Винсента и Гренадин расследует массовую стрельбу в районе Грин-Хилл, в результате которой погибли четыре человека и еще четверо получили огнестрельные ранения.

    Как передает Report со ссылкой на местная газета St Vincent Times.

    Согласно информации, к месту происшествия подъехал автомобиль, после чего находившиеся в нем вооруженные лица открыли огонь по группе людей.

    Очевидцы попытались покинуть место происшествия, однако несколько человек получили ранения. Сотрудники отдела уголовных расследований Королевской полиции Сент-Винсента и Гренадин работали на месте происшествия в течение ночи.

    По данным полиции, среди погибших - три мужчины и одна женщина.

    Издание указывает, что с начала 2026 года число погибших в вооруженных нападениях достигло 39, хотя за весь 2025 год на Сент-Винсенте и Гренадинах было зарегистрировано всего 40 убийств.

    Жители района выразили обеспокоенность возможной причастностью к нападению участников преступных группировок. При этом полиция пока не установила мотив преступления и призвала очевидцев и других лиц, располагающих информацией, обратиться к правоохранительным органам.

    Массовая стрельба Сент-Винсент и Гренадины
    Sent-Vinsent və Qrenadinlərdə atışma nəticəsində 4 nəfər ölüb
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