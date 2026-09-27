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    Sent-Vinsent və Qrenadinlərdə atışma nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 07:55
    Sent-Vinsent və Qrenadinlərdə atışma nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Sent-Vinsent və Qrenadinlər polisi Qrin-Hill rayonunda baş verən kütləvi atışmanı araşdırır. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, daha 4 nəfər isə güllə yarası alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "St Vincent Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə yerinə avtomobil yaxınlaşıb və onun içərisində olan silahlı şəxslər bir qrup insana atəş açıblar.

    Hadisə şahidləri ərazidən uzaqlaşmağa çalışıb, lakin bir neçə nəfər yaralanıb. Sent-Vinsent və Qrenadinlərin Kral Polisi Cinayət Araşdırmaları Şöbəsinin əməkdaşları gecə saatları ərzində hadisə yerində işləyiblər.

    Polisin məlumatına görə, ölənlər arasında 3 kişi və 1 qadın olub.

    Nəşrin məlumatına görə, 2026-cı ilin əvvəlindən ölkədə silahlı hücumlar nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb. Halbuki 2025-ci il ərzində Sent-Vinsent və Qrenadinlərdə ümumilikdə 40 qətl hadisəsi qeydə alınıb.

    Rayon sakinləri hücumda cinayətkar qruplaşmaların üzvlərinin mümkün iştirakından narahat olduqlarını bildiriblər. Bununla belə, polis hələlik cinayətin motivini müəyyən etməyib və hadisə şahidlərini, eləcə də məlumatı olan digər şəxsləri hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməyə çağırıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    На Сент-Винсенте в результате стрельбы погибли четыре человека
    MiniBoss
    MiniBoss

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