"Манчестер Сити" могут полностью исключить из профессионального футбола

"Манчестер Сити" потенциально может столкнуться с крайне серьезными последствиями, вплоть до исключения из профессионального футбола, в рамках дела о нарушениях финансовых правил АПЛ.

Как передает Report, об этом на своем YouTube-канале заявил британский журналист Бен Джейкобс.

"Если "Манчестер Сити" исключат из Премьер-лиги, EFL планирует ознакомиться с вердиктом и в знак солидарности поддержать позицию АПЛ, попытавшись не допустить "Сити" также и до своих соревнований.

При самом худшем сценарии существует опасность, что "Манчестер Сити" могут вообще исключить из футбола. Но это лишь одна из юридических возможностей, поэтому не стоит спекулировать относительно того, каким именно будет наказание", - сказал Джейкобс.

Отметим, что EFL объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 - профессиональные дивизионы Англии, расположенные ниже Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" обвиняется в нарушениях финансовых правил АПЛ, которые предположительно были допущены в период с 2009 по 2018 год. Лига выдвинула против клуба 115 обвинений, связанных, в частности, с предоставлением финансовой информации, выплатами игрокам и тренерам, а также соблюдением правил финансового фэйр-плей УЕФА и требований по прибыльности и устойчивому развитию. Дело рассматривает независимая комиссия.