Армения привлечет 45,3 млн евро кредита от АБР для улучшения здравоохранения

Правительство Армении привлечет от Азиатского банка развития кредит в размере 45,3 млн евро по результативной кредитной программе для повышения качества в сфере здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, положительное заключение по законопроекту о ратификации кредитного соглашения было дано на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Срок займа составит 18 лет, включая 7-летний льготный период и 11 лет погашения. Средняя плавающая процентная ставка - 3,11%, предусмотрена также комиссия за обязательство в размере 0,15% годовых.

Финансирование будет направлено на модернизацию медицинской инфраструктуры, развитие телемедицины, совершенствование лицензирования учреждений, цифровизацию отчетности и повышение качества медицинских услуг.