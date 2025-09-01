    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Армения привлечет 45,3 млн евро кредита от АБР для улучшения здравоохранения

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 12:43
    Армения привлечет 45,3 млн евро кредита от АБР для улучшения здравоохранения

    Правительство Армении привлечет от Азиатского банка развития кредит в размере 45,3 млн евро по результативной кредитной программе для повышения качества в сфере здравоохранения.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, положительное заключение по законопроекту о ратификации кредитного соглашения было дано на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

    Срок займа составит 18 лет, включая 7-летний льготный период и 11 лет погашения. Средняя плавающая процентная ставка - 3,11%, предусмотрена также комиссия за обязательство в размере 0,15% годовых.

    Финансирование будет направлено на модернизацию медицинской инфраструктуры, развитие телемедицины, совершенствование лицензирования учреждений, цифровизацию отчетности и повышение качества медицинских услуг.

    Армения   АБР   кредит  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

