    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:09
    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Ermənistan hökuməti səhiyyə sahəsində keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün Asiya İnkişaf Bankından (ADB) 45,3 milyon avro məbləğində kredit cəlb edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, parlamentin Maliyyə-kredit və büdcə məsələləri üzrə komissiyasının iclasında kredit sazişinin ratifikasiyası haqqında qanun layihəsinə müsbət rəy verilib.

    Kreditin müddəti 7 illik güzəşt və 11 illik ödəniş dövrü ilə birlikdə 18 il təşkil edəcək, orta faiz dərəcəsi 3,11 % təşkil edir.

    Kredit tibbi infrastrukturun modernləşdirilməsinə, teletibb xidmətlərinin inkişafına, müəssisələrin lisenziyalaşdırılmasının təkmilləşdirilməsinə, hesabatların rəqəmsallaşdırılmasına və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldiləcək.

    Ermənistan   Avrasiya İnkişaf Bankı   kredit  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Армения привлечет 45,3 млн евро кредита от АБР для улучшения здравоохранения

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti