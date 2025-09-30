Пашинян поддержал инициативу Трампа по Газе - ОБНОВЛЕНО
- 30 сентября, 2025
- 14:10
Армения поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.
Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.
"Мы поддерживаем инициативу президента Трампа по прекращению войны в Газе. Армения надеется, что это предложение будет реализовано сторонами и мир установится без каких-либо задержек", - отметил он.
We support the initiative of President Trump to end the war in Gaza. Armenia hopes that the proposal will be implemented by the parties & peace will be established without any delay.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 30, 2025
Армения приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Армении в соцсети Х.
"Мы поддерживаем инициативу президента США Дональда Трампа положить конец кризису в Газе. Армения надеется, что это предложение будет реализовано сторонами и мир будет установлен без каких-либо задержек", - говорится в заявлении.