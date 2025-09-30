Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Пашинян поддержал инициативу Трампа по Газе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 14:10
    Пашинян поддержал инициативу Трампа по Газе - ОБНОВЛЕНО

    Армения поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.

    "Мы поддерживаем инициативу президента Трампа по прекращению войны в Газе. Армения надеется, что это предложение будет реализовано сторонами и мир установится без каких-либо задержек", - отметил он.

    Армения приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Армении в соцсети Х.

    "Мы поддерживаем инициативу президента США Дональда Трампа положить конец кризису в Газе. Армения надеется, что это предложение будет реализовано сторонами и мир будет установлен без каких-либо задержек", - говорится в заявлении.

    Армения Израиль Дональд Трамп США сектор Газа Никол Пашинян
    Paşinyan Trampın Qəzza ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib - YENİLƏNİB
    Armenia welcomes Trump's Gaza plan

