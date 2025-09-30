İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Paşinyan Trampın Qəzza ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:18
    Paşinyan Trampın Qəzza ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Ermənistan ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında müharibənin dayandırılması təşəbbüsünü dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz Prezident Trampın Qəzzada müharibəyə son qoyulması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Ermənistan tərəflərin bu təklifi reallaşdıracağına və sülhün dərhal bərqərar olacağına ümid edir", - o qeyd edib.

    Ermənistan ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı sülh planını alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in "X" hesabında dərc olunmuş bəyanatında deyilir.

    "Biz ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza böhranına son qoyulması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Ermənistan tərəflərin bu təklifi reallaşdıracağına və sülhün dərhal bərqərar olacağına ümid edir", - bəyanatda qeyd olunub.

    Ermənistan Qəzza Donald Tramp
    Пашинян поддержал инициативу Трампа по Газе - ОБНОВЛЕНО
    Armenia welcomes Trump's Gaza plan

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti