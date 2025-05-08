Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора

Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании международного транзитного коридора.

Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании международного транзитного коридора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято в ходе заседания правительства.

В правительстве подчеркнули, что Ашхабадское соглашение будет способствовать укреплению транспортных связей и экономического сотрудничества в регионе.

Согласно проекту, присоединение к соглашению между Ираном, Оманом, Катаром, Туркменистаном и Узбекистаном о создании международного транспортного и транзитного коридора откроет для Армении новые возможности интеграции в транспортный коридор между странами Центральной Азии и портами Персидского залива.