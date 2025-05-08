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Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора

Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании международного транзитного коридора.
В регионе
8 мая 2025 г. 12:20
Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании транзитного коридора

Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению о создании международного транзитного коридора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято в ходе заседания правительства.

В правительстве подчеркнули, что Ашхабадское соглашение будет способствовать укреплению транспортных связей и экономического сотрудничества в регионе.

Согласно проекту, присоединение к соглашению между Ираном, Оманом, Катаром, Туркменистаном и Узбекистаном о создании международного транспортного и транзитного коридора откроет для Армении новые возможности интеграции в транспортный коридор между странами Центральной Азии и портами Персидского залива.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan tranzit dəhlizinin yaradılması üzrə Aşqabad sazişinə qoşulacaq
Версия на английском языке Armenia to join Ashgabat agreement on creation of transit corridor

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