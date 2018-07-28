Армения предложила снять Юрия Хачатурова с должности генсека ОДКБ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ /Армения предложила государствам - членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

Как передает Report, об этом заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Это строго внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела вовлечен гражданин Армении. Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Балаян "Интерфаксу".

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.