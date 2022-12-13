Армения получит от МВФ 170 млн долларов для пополнения госбюджета

Для пополнения госбюджета Армения получит от Международного валютного фонда (МВФ) новый кредит в размере 128,8 млн SDR (около 171,1 млн долларов).

Для пополнения госбюджета Армения получит от Международного валютного фонда (МВФ) новый кредит в размере 128,8 млн SDR (около 171,1 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что по решению правительства средства будут забираться не сразу, а по мере необходимости, если экономические шоки слишком сократят доходы бюджета.

Специалисты фонда отмечают, что правительство Армении усиливает меры по сбору доходов и контролю эффективности расходов, а денежно-кредитная Центробанка направлена на сдерживание возросшей инфляции.

Отмечается, что средства (в размере почти 100% кредитной квоты Армении в МВФ) выдаются на 36 месяцев. Первый транш в 18,40 млн SDR (примерно 24,4 млн долларов) станет доступен сразу после подписания, а доступ к остальным траншам откроется по мере мониторинга МВФ, который будет проводиться совместно с властями страны раз в полгода.