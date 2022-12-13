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Армения получит от МВФ 170 млн долларов для пополнения госбюджета

Армения получит от МВФ 170 млн долларов для пополнения госбюджета Для пополнения госбюджета Армения получит от Международного валютного фонда (МВФ) новый кредит в размере 128,8 млн SDR (около 171,1 млн долларов).
В регионе
13 декабря 2022 г. 12:52
Армения получит от МВФ 170 млн долларов для пополнения госбюджета

Для пополнения госбюджета Армения получит от Международного валютного фонда (МВФ) новый кредит в размере 128,8 млн SDR (около 171,1 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что по решению правительства средства будут забираться не сразу, а по мере необходимости, если экономические шоки слишком сократят доходы бюджета.

Специалисты фонда отмечают, что правительство Армении усиливает меры по сбору доходов и контролю эффективности расходов, а денежно-кредитная Центробанка направлена на сдерживание возросшей инфляции.

Отмечается, что средства (в размере почти 100% кредитной квоты Армении в МВФ) выдаются на 36 месяцев. Первый транш в 18,40 млн SDR (примерно 24,4 млн долларов) станет доступен сразу после подписания, а доступ к остальным траншам откроется по мере мониторинга МВФ, который будет проводиться совместно с властями страны раз в полгода.

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Версия на английском языке Armenia to receive $170 million from IMF to replenish state budget

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