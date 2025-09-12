Акопян: Таможня Армении будет работать на "маршруте Трампа"

Таможенная служба Армении будет функционировать на "маршруте Трампа" (TRIPP) - 42-километровом отрезке Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян в парламенте.

"Подтверждаю, что Таможенная служба будет действовать. Что касается деталей, то они пока обсуждаются. Однако, независимо от этого, наша общая таможенная политика носит комплексный характер, то есть мы проводим реформы для упрощения торговли на всех наших границах", – подчеркнул Акопян.