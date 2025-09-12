Акопян: Таможня Армении будет работать на "маршруте Трампа"
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 11:32
Таможенная служба Армении будет функционировать на "маршруте Трампа" (TRIPP) - 42-километровом отрезке Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян в парламенте.
"Подтверждаю, что Таможенная служба будет действовать. Что касается деталей, то они пока обсуждаются. Однако, независимо от этого, наша общая таможенная политика носит комплексный характер, то есть мы проводим реформы для упрощения торговли на всех наших границах", – подчеркнул Акопян.
Последние новости
12:39
Наследие Armani передано фонду под управлением его близкихДругие страны
12:38
Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестицияхИнфраструктура
12:33
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%Энергетика
12:31
ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на КатарДругие страны
12:29
Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:21
Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%Бизнес
12:17
Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климатаИнфраструктура
12:16
Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридораИнфраструктура
12:14
Фото