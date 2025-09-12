Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Акопян: Таможня Армении будет работать на "маршруте Трампа"

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 11:32
    Акопян: Таможня Армении будет работать на маршруте Трампа

    Таможенная служба Армении будет функционировать на "маршруте Трампа" (TRIPP) - 42-километровом отрезке Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян в парламенте.

    "Подтверждаю, что Таможенная служба будет действовать. Что касается деталей, то они пока обсуждаются. Однако, независимо от этого, наша общая таможенная политика носит комплексный характер, то есть мы проводим реформы для упрощения торговли на всех наших границах", – подчеркнул Акопян.

    Армения TRIPP "Маршрут Трампа" таможня
    Komitə sədri: "Tramp marşrutu"nda Ermənistanın gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək
    Hakobyan: Armenian customs to operate on 'Trump Route'

    Последние новости

    12:39

    Наследие Armani передано фонду под управлением его близких

    Другие страны
    12:38

    Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестициях

    Инфраструктура
    12:33

    Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%

    Энергетика
    12:31

    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар

    Другие страны
    12:29

    Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:21

    Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%

    Бизнес
    12:17

    Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климата

    Инфраструктура
    12:16

    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Инфраструктура
    12:14
    Фото

    Общественности представлена "Песня Зангезура"

    Kультурная политика
    Лента новостей