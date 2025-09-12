İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Komitə sədri: "Tramp marşrutu"nda Ermənistanın gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:00
    Komitə sədri: Tramp marşrutunda Ermənistanın gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək

    Ermənistanın gömrük xidməti "Tramp marşrutu"nda (TRIPP) - Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsində fəaliyyət göstərəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sədri Eduard Akopyan parlamentdə bildirib.

    "Təsdiq edirəm ki, gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək. Təfərrüatlara gəlincə, onlar hələ müzakirə mərhələsindədir. Lakin bundan asılı olmayaraq, bizim ümumi gömrük siyasətimiz kompleks xarakter daşıyır, yəni biz bütün sərhədlərimizdə ticarətin sadələşdirilməsi üçün islahatlar aparırıq", - E.Akopyan vurğulayıb.

    Ermənistan Tramp marşrutu gömrük xidməti
    Акопян: Таможня Армении будет работать на "маршруте Трампа"
    Hakobyan: Armenian customs to operate on 'Trump Route'

