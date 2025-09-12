Komitə sədri: "Tramp marşrutu"nda Ermənistanın gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 12:00
Ermənistanın gömrük xidməti "Tramp marşrutu"nda (TRIPP) - Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsində fəaliyyət göstərəcək.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sədri Eduard Akopyan parlamentdə bildirib.
"Təsdiq edirəm ki, gömrük xidməti fəaliyyət göstərəcək. Təfərrüatlara gəlincə, onlar hələ müzakirə mərhələsindədir. Lakin bundan asılı olmayaraq, bizim ümumi gömrük siyasətimiz kompleks xarakter daşıyır, yəni biz bütün sərhədlərimizdə ticarətin sadələşdirilməsi üçün islahatlar aparırıq", - E.Akopyan vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:43
Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:41
Türkmənistan Füzulidə məscidin layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edibİnfrastruktur
12:36
Bakıda "Avtomobilsiz gün" keçiriləcəkİnfrastruktur
12:35
Foto
Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə "ustad dərsi" keçirilibFərdi
12:29
Deputat: "Azərbaycanda zəhərlənmələrin əsas səbəbi kustar istehsal məhsullarıdır"ASK
12:25
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 19 %-dən çox azalıbEnergetika
12:24
"Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "Benfika" ilə oyun komandamız üçün yaxşı təcrübə olacaq"Futbol
12:16
Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedirXarici siyasət
12:15