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    Соглашение по TRIPP внесут в парламент Армении на ратификацию в конце октября

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 13:37
    Соглашение по TRIPP внесут в парламент Армении на ратификацию в конце октября

    Соглашение по проекту TRIPP (Маршрут Трампа) планируется внести на ратификацию Национального собрания Армении в конце октября.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Роберт Абисогомонян в беседе с журналистами.

    "После прохождения соответствующих процедур министерство представит документ на ратификацию. Не могу назвать точные сроки, но, предположительно, планируется на конец октября", - сказал он.

    Роберт Абисогомонян Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    TRIPP sazişi ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim ediləcək
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