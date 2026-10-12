Соглашение по TRIPP внесут в парламент Армении на ратификацию в конце октября
В регионе
- 12 октября, 2026
- 13:37
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Соглашение по проекту TRIPP (Маршрут Трампа) планируется внести на ратификацию Национального собрания Армении в конце октября.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Роберт Абисогомонян в беседе с журналистами.
"После прохождения соответствующих процедур министерство представит документ на ратификацию. Не могу назвать точные сроки, но, предположительно, планируется на конец октября", - сказал он.
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