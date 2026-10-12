TRIPP sazişi ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim ediləcək
Region
- 12 oktyabr, 2026
- 13:46
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TRIPP (Tramp Marşrutu) layihəsi üzrə sazişin ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim edilməsi planlaşdırılır.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət nazirinin müavini Robert Abisoqomonyan jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
"Müvafiq prosedurlardan keçdikdən sonra nazirlik sənədi ratifikasiyaya təqdim edəcək. Dəqiq vaxtı deyə bilmərəm, lakin bu, oktyabrın sonuna planlaşdırılır", - o qeyd edib.
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