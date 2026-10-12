İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    TRIPP sazişi ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim ediləcək

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:46
    TRIPP sazişi ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim ediləcək

    TRIPP (Tramp Marşrutu) layihəsi üzrə sazişin ratifikasiya üçün oktyabrın sonunda Ermənistan parlamentinə təqdim edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət nazirinin müavini Robert Abisoqomonyan jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    "Müvafiq prosedurlardan keçdikdən sonra nazirlik sənədi ratifikasiyaya təqdim edəcək. Dəqiq vaxtı deyə bilmərəm, lakin bu, oktyabrın sonuna planlaşdırılır", - o qeyd edib.

    Tramp Marşrutu (TRIPP) Ermənistan parlamenti
    Соглашение по TRIPP внесут в парламент Армении на ратификацию в конце октября
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