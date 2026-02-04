Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

Министр регионального развития и сотрудничества Армении Давид Худатян в ходе встречи с делегацией Европейского инвестбанка (ЕИБ) во главе с руководителем подразделения банка Маттео Ривилини обсудил финансирование ряда программ в стране.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Министр подчеркнул скорейший запуск программы "Армения: Устойчивый Сюник". Главная цель программы, общая стоимость которой составляет 50 млн евро, - повышение устойчивости Сюникского региона за счет социального и инфраструктурного развития. Программа включает три основных компонента: улучшение медобслуживания, расширение доступа к техническому и профессиональному образованию и развитие систем водоснабжения для общин и домохозяйств.

Также обсуждался ряд вопросов, связанных с работой секторов программы "Север-Юг" с участием ЕИБ, а также программа "Улучшение водоснабжения Еревана".