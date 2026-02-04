Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    Министр регионального развития и сотрудничества Армении Давид Худатян в ходе встречи с делегацией Европейского инвестбанка (ЕИБ) во главе с руководителем подразделения банка Маттео Ривилини обсудил финансирование ряда программ в стране.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Министр подчеркнул скорейший запуск программы "Армения: Устойчивый Сюник". Главная цель программы, общая стоимость которой составляет 50 млн евро, - повышение устойчивости Сюникского региона за счет социального и инфраструктурного развития. Программа включает три основных компонента: улучшение медобслуживания, расширение доступа к техническому и профессиональному образованию и развитие систем водоснабжения для общин и домохозяйств.

    Также обсуждался ряд вопросов, связанных с работой секторов программы "Север-Юг" с участием ЕИБ, а также программа "Улучшение водоснабжения Еревана".

    Армения Давид Худатян ЕИБ финансирование Сюникская область
    Ermənistan Avropa İnvestisiya Bankından maliyyə almağı planlaşdırır
    Armenia, EIB mull financing for regional development programs
