    Армения намерена перенять опыт Турции по страхованию рисков в сельском хозяйстве

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 13:34
    Армения намерена перенять опыт Турции по страхованию рисков в сельском хозяйстве

    Центральный банк Армении обсудил с турецкой компанией TARSIM ("Субсидированное сельскохозяйственное страхование в Турции") опыт страхования от града и других рисков в сельском хозяйстве.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании правительства сообщил зампредседателя ЦБ Армен Нурбекян.

    По его словам, в этом направлении Армения решила опираться на опыт Турции и Испании, учитывая успешность их моделей.

    По аналогии с ними, отметил Нурбекян, Армении также следует институционализировать сектор и внести соответствующие изменения в законодательство.

    Ermənistan kənd təsərrüfatı sahəsində Türkiyənin təcrübəsini öyrənmək niyyətindədir

