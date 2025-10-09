Армения намерена перенять опыт Турции по страхованию рисков в сельском хозяйстве
В регионе
- 09 октября, 2025
- 13:34
Центральный банк Армении обсудил с турецкой компанией TARSIM ("Субсидированное сельскохозяйственное страхование в Турции") опыт страхования от града и других рисков в сельском хозяйстве.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании правительства сообщил зампредседателя ЦБ Армен Нурбекян.
По его словам, в этом направлении Армения решила опираться на опыт Турции и Испании, учитывая успешность их моделей.
По аналогии с ними, отметил Нурбекян, Армении также следует институционализировать сектор и внести соответствующие изменения в законодательство.
Последние новости
14:26
Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерствоДругие страны
14:26
Фото
В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и ТурцииАрмия
14:24
Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:22
Фото
Новым жителям села Вянгли вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:18
ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцевДругие страны
14:13
Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 годПромышленность
14:12
Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверияДругие страны
14:01
Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестицииДругие страны
13:59