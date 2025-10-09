Армения намерена перенять опыт Турции по страхованию рисков в сельском хозяйстве

Центральный банк Армении обсудил с турецкой компанией TARSIM ("Субсидированное сельскохозяйственное страхование в Турции") опыт страхования от града и других рисков в сельском хозяйстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании правительства сообщил зампредседателя ЦБ Армен Нурбекян.

По его словам, в этом направлении Армения решила опираться на опыт Турции и Испании, учитывая успешность их моделей.

По аналогии с ними, отметил Нурбекян, Армении также следует институционализировать сектор и внести соответствующие изменения в законодательство.