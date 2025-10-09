Ermənistan kənd təsərrüfatı sahəsində Türkiyənin təcrübəsini öyrənmək niyyətindədir
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 14:01
Ermənistan Mərkəzi Bankı Türkiyənin TARSİM (Kənd Təsərrüfatı Sığortaları Sistemi) şirkəti ilə kənd təsərrüfatında dolu və digər risklərə qarşı sığorta təcrübəsini müzakirə edib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Bankın sədr müavini Armen Nurbekyan hökumətin iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan bu istiqamətdə Türkiyə və İspaniyanın təcrübəsinə əsaslanmaq qərarına gəlib.
A.Nurbekyan qeyd edib ki, Ermənistan sözügedən sektoru institutlaşdırmalı və qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər etməlidir.
Son xəbərlər
14:31
Ombusdman: Əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması sahəsində zəruri addımlar atılırDaxili siyasət
14:30
Ombudsman əməkdaşı: İxtisaslı psixoloji yardıma müraciət etmək bir çoxları üçün çətin qərardırSosial müdafiə
14:29
Vençur fondu: Fintexlər sərt tənzimləmədən əziyyət çəkirlərMaliyyə
14:26
Davud Rüstəmov: Bəzi qurumlar kibertəhlükəsizlik üçün minimal tələbələri belə təmin etmirlərİKT
14:25
İsrail həbsxanalarından 2 mindən çox fələstinli azad ediləcəkDigər ölkələr
14:23
İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat Azərbaycana gətirilir -YENİLƏNİBRegion
14:22
Ursula fon der Lyayen ikinci dəfə etimadsızlıq votumundan yayınırDigər ölkələr
14:20
"Aqrarkredit" BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıbMaliyyə
14:15
Foto