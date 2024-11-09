Армения начнет консультации с ЕК по либерализации визового режима

Армения начнет консультации с представителями Еврокомиссии (ЕК) по вопросу либерализации визового режима.

Армения начнет консультации с представителями Еврокомиссии (ЕК) по вопросу либерализации визового режима.

Как передает Report , об этом сообщил начальник Службы миграции и гражданства МВД страны Армен Казарян в интервью Общественной телекомпании Армении.

"Мы начнем консультации с коллегами из соответствующих органов Еврокомиссии, которым предоставим необходимую информационную базу. На ее основе специалисты ЕК разработают программу по Армении. Однако необходимо учесть, что это не переговорный план, а программа, которую ЕК разрабатывает и предоставляет стране с указанием необходимых условий, удовлетворение которых позволит достичь либерализации визового режима", - сказал Казарян.

По его словам, Армения уже предпринимает определенные шаги, цель которых заключается в модернизации управления границами и миграционными потоками. При этом Казарян не стал называть примерных сроков завершения процесса визовой либерализации с ЕС.

Напомним, что 5-6 ноября в Ереване находилась делегация ЕС с целью разработки плана переговоров по либерализации визового режима.