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Армения начнет консультации с ЕК по либерализации визового режима

Армения начнет консультации с ЕК по либерализации визового режима Армения начнет консультации с представителями Еврокомиссии (ЕК) по вопросу либерализации визового режима.
В регионе
9 ноября 2024 г. 04:53
Армения начнет консультации с ЕК по либерализации визового режима

Армения начнет консультации с представителями Еврокомиссии (ЕК) по вопросу либерализации визового режима.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Службы миграции и гражданства МВД страны Армен Казарян в интервью Общественной телекомпании Армении.

"Мы начнем консультации с коллегами из соответствующих органов Еврокомиссии, которым предоставим необходимую информационную базу. На ее основе специалисты ЕК разработают программу по Армении. Однако необходимо учесть, что это не переговорный план, а программа, которую ЕК разрабатывает и предоставляет стране с указанием необходимых условий, удовлетворение которых позволит достичь либерализации визового режима", - сказал Казарян.

По его словам, Армения уже предпринимает определенные шаги, цель которых заключается в модернизации управления границами и миграционными потоками. При этом Казарян не стал называть примерных сроков завершения процесса визовой либерализации с ЕС.

Напомним, что 5-6 ноября в Ереване находилась делегация ЕС с целью разработки плана переговоров по либерализации визового режима.

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