    Армения и Германия договорились расширять оборонное сотрудничество

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 11:20
    Армения и Германия договорились расширять оборонное сотрудничество

    Министерства обороны Армении и Германии согласовали программу сотрудничества на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Армении.

    В ведомстве отметили, что стороны провели в Ереване двухдневные консультации по обороне под сопредседательством начальника Управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника Управления международного сотрудничества министерства обороны ФРГ полковника Кристиана Шмитта.

    В ходе консультаций были обсуждены итоги оборонного сотрудничества за 2025 год, а также проведен обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и текущих реформ в оборонных ведомствах обеих стран.

    Кроме того, подчеркивалась важность развития сотрудничества в многосторонних форматах в рамках НАТО и ЕС.

    По итогам консультаций достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной сфере по ряду направлений.

    Лента новостей