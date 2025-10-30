Армения и Германия договорились расширять оборонное сотрудничество

Министерства обороны Армении и Германии согласовали программу сотрудничества на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Армении.

В ведомстве отметили, что стороны провели в Ереване двухдневные консультации по обороне под сопредседательством начальника Управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника Управления международного сотрудничества министерства обороны ФРГ полковника Кристиана Шмитта.

В ходе консультаций были обсуждены итоги оборонного сотрудничества за 2025 год, а также проведен обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и текущих реформ в оборонных ведомствах обеих стран.

Кроме того, подчеркивалась важность развития сотрудничества в многосторонних форматах в рамках НАТО и ЕС.

По итогам консультаций достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной сфере по ряду направлений.