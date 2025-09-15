Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 22:30
    Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионе

    В рамках рабочего визита во Францию ​​замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился с министром по европейским вопросам Министерства Европы и иностранных дел Франции Бенджамином Хаддадом.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД.

    В ходе встречи Костанян представил собеседнику исторические договоренности, достигнутые в Вашингтоне 8 августа в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Армении по институционализации мира.

    Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего углубления евроинтеграции Армении и в этом контексте возможности армяно-французского сотрудничества. Стороны подчеркнули важность установления стратегического партнерства.

    Состоялся также обмен мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки.

