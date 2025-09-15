Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионе

В рамках рабочего визита во Францию ​​замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился с министром по европейским вопросам Министерства Европы и иностранных дел Франции Бенджамином Хаддадом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Костанян представил собеседнику исторические договоренности, достигнутые в Вашингтоне 8 августа в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Армении по институционализации мира.

Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего углубления евроинтеграции Армении и в этом контексте возможности армяно-французского сотрудничества. Стороны подчеркнули важность установления стратегического партнерства.

Состоялся также обмен мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки.