İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Ermənistan və Fransa rəsmiləri Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə ediblər

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 23:22
    Ermənistan və Fransa rəsmiləri Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə ediblər

    Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə nazir-nümayəndəsi Benjamin Addad ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Kostanyan həmsöhbətinə avqustun 8-də Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Vaşinqtonda əldə edilmiş tarixi razılaşmaları müzakirə edib.

    Həmsöhbətlər Ermənistanın Avropaya inteqrasiyasının daha da dərinləşdirilməsi perspektivlərini və bu kontekstdə Ermənistan-Fransa əməkdaşlığının imkanlarını müzakirə ediblər. Tərəflər strateji tərəfdaşlığın yaradılmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    Həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdəki digər aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ermənistan Fransa normallaşma
    Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионе

    Son xəbərlər

    00:44

    Azərbaycanın gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 4 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:43

    Azərbaycanın vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:30

    Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    00:28

    ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılır

    Maliyyə
    00:28

    Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:27

    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:26

    Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:24

    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Maliyyə
    00:05

    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti