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Армения меняет "коньяк" на "армянский бренди"

Армения меняет "коньяк" на "армянский бренди" Производители Армении не будут маркировать свою продукцию названием "коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС. Вместо этого произведенная в стране алкогольная продукция будет называться "армянским бренди".
В регионе
5 ноября 2024 г. 15:48
Армения меняет коньяк на армянский бренди

Производители Армении не будут маркировать свою продукцию названием "коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС. Вместо этого произведенная в стране алкогольная продукция будет называться "армянским бренди".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Геворг Папоян.

Министр сообщил, что проводятся необходимые процессы для плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк".

По его словам, программа поддержки ЕС стартует через две недели. В рамках проекта ЕС окажет поддержку в следующих направлениях: определить требования к лабораторной инфраструктуре для обеспечения контроля качества реализуемого бренди, разработать стабильную систему контроля качества со стандартизированной процедурой проверки и сертификации продукции и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan "konyak"ı "erməni brendisi" ilə əvəz edir

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