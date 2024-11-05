Армения меняет "коньяк" на "армянский бренди"

Производители Армении не будут маркировать свою продукцию названием "коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС. Вместо этого произведенная в стране алкогольная продукция будет называться "армянским бренди".

Производители Армении не будут маркировать свою продукцию названием "коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС. Вместо этого произведенная в стране алкогольная продукция будет называться "армянским бренди".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Геворг Папоян.

Министр сообщил, что проводятся необходимые процессы для плавного и эффективного прекращения использования географического указания "коньяк".

По его словам, программа поддержки ЕС стартует через две недели. В рамках проекта ЕС окажет поддержку в следующих направлениях: определить требования к лабораторной инфраструктуре для обеспечения контроля качества реализуемого бренди, разработать стабильную систему контроля качества со стандартизированной процедурой проверки и сертификации продукции и т.д.