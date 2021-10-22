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Армении грозит дефицит тестов на коронавирус

Армении грозит дефицит тестов на коронавирус В Армении есть риск возникновения дефицита тестов на коронавирус.
В регионе
22 октября 2021 г. 14:07
Армении грозит дефицит тестов на коронавирус

В Армении есть риск возникновения дефицита тестов на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, это связано с введением новых ограничительных мер в этой стране в рамках борьбы с СOVID-19. Согласно новым правилам, работающие граждане обязаны вакцинироваться, либо дважды в месяц предъявлять результаты ПЦР-теста, в результате поток желающих его сдать резко увеличился.

"Один из импортеров сообщил, что нехватка наблюдается уже сейчас, и не исключено, что цена на тест вновь повысится до 20 тысяч драмов (порядка 50 долларов). Подключится ли правительство к решению проблемы, сказать сложно, поскольку вакцинация для него приоритетнее", — пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan koronavirus testlərinin çatışmazlığı ilə üzləşə bilər
Версия на английском языке Armenia faces risk of coronavirus test shortage

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