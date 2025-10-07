Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня
- 07 октября, 2025
- 13:38
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом России в стране Сергеем Копыркиным обсудил вопросы двусторонней повестки дня между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.
Они отметили важность продолжения сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран.
Собеседники также обсудили региональные события и обменялись мнениями о ситуации с безопасностью за пределами региона.
