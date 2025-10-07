Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 13:38
    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом России в стране Сергеем Копыркиным обсудил вопросы двусторонней повестки дня между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.

    Они отметили важность продолжения сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран.

    Собеседники также обсудили региональные события и обменялись мнениями о ситуации с безопасностью за пределами региона.

    Армен Григорян Россия Армения Сергей Копыркин
    Ermənistan TŞ sədri Rusiya səfiri ilə regional hadisələri müzakirə edib
    Armenia and Russia discuss bilateral and regional security issues

    Последние новости

    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:49

    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    13:48

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО

    Командные
    Лента новостей