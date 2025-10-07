Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом России в стране Сергеем Копыркиным обсудил вопросы двусторонней повестки дня между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.

Они отметили важность продолжения сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран.

Собеседники также обсудили региональные события и обменялись мнениями о ситуации с безопасностью за пределами региона.