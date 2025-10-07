İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    07 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Ermənistan TŞ sədri Rusiya səfiri ilə regional hadisələri müzakirə edib

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Rusiyanın bu ölkədəki səfiri Sergey Kopırkin ilə görüşündə iki ölkə arasında ikitərəfli gündəliyin məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.

    Onlar iki ölkənin Təhlükəsizlik Şuralarının aparatları arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Həmsöhbətlər, həmçinin regional hadisələri müzakirə ediblər və region xaricində təhlükəsizlik vəziyyəti haqqında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня
    Armenia and Russia discuss bilateral and regional security issues

