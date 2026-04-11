    Арег Кочинян: Экспертам Армении, Азербайджана и Грузии нужно встречаться в трехстороннем формате

    В регионе
    • 11 апреля, 2026
    • 16:11
    Арег Кочинян: Экспертам Армении, Азербайджана и Грузии нужно встречаться в трехстороннем формате

    Экспертные сообщества Армении, Азербайджана и Грузии имеют много тем для обсуждения в трехстороннем формате.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report, заявил координатор инициативы "Мост мира" с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции в Габале по итогам встречи представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

    "В прошлом году в Тбилиси прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии. Мы на экспертном уровне взяли за основу эту встречу, так как давно говорили, что нужна такая встреча и работа в трехстороннем формате. Есть очень много тем для обсуждений. Это окружающая среда, это внешняя политика, это риски, это транспорт и логистика, экономика и так далее", - отметил он.

    По его словам, сегодня имеются все предпосылки для регионального формата сотрудничества.

    Кочинян считает, что усилению интеграции на Южном Кавказе способствует и нынешняя геополитическая ситуация в мире.

    Инициатива Мост мира Арег Кочинян Армения Грузия Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Areq Koçinyan: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan ekspertləri üçtərəfli formatda görüşməlidirlər
    Areg Kochinyan: Experts from Armenia, Azerbaijan and Georgia should meet in trilateral format

