Ареф: В случае наземной операции возвращение военных США будет зависеть уже от Тегерана
- 31 марта, 2026
- 04:42
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф прокомментировал возможный сценарий наземной операции США против исламской республики.
Как передает Report, в эфире Al Jazeera он заявил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о переброске американских военных на остров Харк, однако вопрос их возвращения, по его словам, будет зависеть уже не от Вашингтона, а от Тегерана.
"Трамп может решить отправить свои войска на остров Харк. Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет уже иранская сторона", - сказал Ареф.
