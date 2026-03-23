Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Арарат Мирзоян: Ереван и Анкара обсуждают учреждение студенческих стипендий

    В регионе
    • 23 марта, 2026
    • 12:39
    Армения и Турция ведут "многообещающий диалог", обсуждается возможность учреждения стипендий для студентов в вузах двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

    "В настоящее время между Арменией и Турцией ведется довольно динамичный и многообещающий диалог. Сейчас мы обсуждаем возможность учреждения стипендий для студентов друг друга", - сказал Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям

    Он также отметил, что диалог между Арменией и Турцией достиг достаточной зрелости для установления дипломатических отношений и полного открытия границы.

    "Диалог между Арменией и Турцией достиг достаточной зрелости, чтобы наряду с текущими процессами привести к полному результату - а именно, к установлению дипломатических отношений между двумя странами и полному открытию границы. В этом нет никаких сомнений, и мы передаем тот же посыл нашим турецким партнерам", - сказал Мирзоян.

    Арарат Мирзоян Дипломатические отношения Армяно-турецкие отношения Стипендиальная программа
    Ararat Mirzoyan: İrəvan və Ankara tələbə təqaüdlərinin təsis edilməsini müzakirə edir
    Последние новости

