Арагчи: США изначально отвергали компромиссные идеи Ирана по ядерному вопросу

Американская сторона с самого начала переговорного процесса с Ираном отклоняла компромиссные предложения Тегерана по ядерной проблеме, и настаивала на неприемлемых для иранской стороны условиях.

Как передает Report, об этом в интервью агентству IRNA заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"США настаивали на достижении цели, которая, по нашему мнению, была невозможна, а именно - на "нулевом обогащении", - отметил он.

Кроме того, по словам Арагчи, американская сторона через посредников передает противоречивые сообщения, также выступает с противоречивыми заявлениями.

"Одна из наших проблем заключается в том, что мы не услышали от американцев внятного заявления. Переговоры постоянно менялись, и поступающие сообщения были противоречивыми. Возможно, американская сторона еще не приняла окончательного решения", - отметил он.