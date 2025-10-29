Араик Арутюнян: Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

Правящая партия Армении "Гражданский договор" не намерена идти на внеочередные выборы, и готовится к очередным в июне 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава аппарата премьера Араик Арутюнян.

По его словам, вопрос внеочередных выборов обсуждается, однако власти считают, что необходимости в этом нет.

"Мы идем на очередные выборы, и здесь не нужно искать какие-то интриги", - сказал он, комментируя вопрос о том, почему партия власти так рано сформировала штаб.

Ранее стало известно, что именно Арутюнян возглавит предвыборный штаб правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Отмечалось, что власти могут пойти на внеочередные выборы, чтобы оппозиционные политические силы не успели зарегистрироваться для участия в них. В частности, речь о политсиле главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.