İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:39
    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Ermənistanın hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası növbədənkənar seçkilərə getmək niyyətində deyil və 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək seçkilərə hazırlaşır.

    "Report"un Ermənistan KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu baş nazirin aparat rəhbəri Araik Arutyunyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, növbədənkənar seçkilərlə bağlı məsələ müzakirə olunur, lakin hakimiyyət buna ehtiyac olmadığını hesab edir.

    "Biz növbəti seçkilərə gedirik və burada hansısa bir intriqa axtarmaq lazım deyil", - rəsmi söyləyib.

    Daha əvvəl məlum olmuşdu ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində hakim partiyanın seçki qərargahına Arutyunyan rəhbərlik edəcək. Məlumata görə, hakimiyyət müxalifəti təmsil edən siyasi qüvvələrin seçkilərdə iştirak məqsədilə qeydiyyatdan keçməsinə imkan verməmək üçün növbədənkənar seçkilərə gedə bilər. Söhbət xüsusilə "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanın siyasi qüvvəsindən gedir.

    Ermənistan Araik Arutyunyan Növbədənkənar seçkilər
    Араик Арутюнян: Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

    Son xəbərlər

    15:57

    Teymur Musayev ÜST-nin Avropa üzrə Regional Komitəsinin Daimi Komitəsinə üzv seçilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    15:50

    Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaq

    Region
    15:50

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    15:42

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:39

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    15:33

    Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Fərdi
    15:32

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:32

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti