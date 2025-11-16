Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

    В регионе
    • 16 ноября, 2025
    • 13:53
    Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

    На сегодняшний день военного решения ядерной проблемы Ирана не существует. Консенсуса можно достичь путем дипломатии и справедливых переговоров без попытки одной из сторон диктовать свои условия.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на международной конференции.

    "Мы никогда не откажемся от права на разработку ядерных технологий и обогащение урана. Сейчас мы сильнее, чем во время 12-дневной войны (с Израилем - ред.)", - заявил он, подчеркнув безуспешность США и Израиля в попытке уничтожить ядерную программу Ирана.

    Арагчи подчеркнул, что Иран всегда демонстрировал готовность к переговорам, однако они не должны использоваться как инструмент для навязывания целей, которые не были достигнуты на поле боя: "В переговорах есть компромисс и взаимная выгода. Невозможно, чтобы одна сторона могла добиться всего, чего хочет".

    По его словам, ядерная программа Тегерана основана на правах, закрепленных в статье 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): "Разработка ядерных технологий в мирных целях, включая обогащение, является неотъемлемым правом иранского народа; правом, от которого мы никогда не отступали и не отступим".

    Глава МИД Ирана выразил мнение, что Израиль при поддержке США реализует свои геополитические амбиции, "попирая основы международного права". Он отметил, что Вашингтон ведет "деструктивную политику", пытаясь навязать Тегерану свои условия с позиции силы.

    "Ответ Ирана на агрессию Израиля и США был осуществлен в точном соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону. Наши объекты разрушены, но наши технологии на месте, а наша воля стала еще сильнее", - подытожил Арагчи.

    Сейид Аббас Аракчи Иран ядерная программа США Израиль
    Araghchi: No military solution to Iranian nuclear problem

    Последние новости

    14:08

    Президент: Уверен, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира

    Внешняя политика
    13:53

    Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

    В регионе
    13:39

    Фархад Гаджиев: Сегодняшний квиз конкурса "Восхождение" посвящен Победе в Отечественной войне

    Внутренняя политика
    13:17

    Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

    Другие страны
    13:04

    Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

    Внутренняя политика
    12:44

    Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

    ИКТ
    12:42

    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    Внешняя политика
    12:29

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    Внешняя политика
    Лента новостей