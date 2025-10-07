Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 22:13
    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    Тегеран и Вашингтон были близки к заключению ядерной сделки, но Израилю удалось убедить США атаковать Иран.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Отправляясь на 5-й раунд переговоров 23 мая, я написал: "Ноль ядерного оружия = у нас ЕСТЬ сделка.

    Ноль обогащения = у нас НЕТ сделки." Если бы президент США (Дональд Трамп - ред.) взглянул на протоколы тех переговоров - записанные нашим собеседником - он увидел бы, насколько близки мы были к празднованию новой и исторической ядерной сделки с Ираном", - отметил министр.

    Арагчи назвал ложными заявления Израиля о разведданных, которые якобы подтверждали планы по разработке Ираном оружия массового поражения: "Были только непостижимые разрушения, тысячи погибших американских солдат и 7 триллионов долларов от американских налогоплательщиков, выброшенных на ветер".

    По его словам, Израиль теперь пытается создать воображаемую угрозу из наших оборонительных возможностей. "К настоящему времени американцы уже устали от участия в бесконечных войнах Израиля", - подчеркивает Арагчи.

    Глава МИД Ирана заявил, что видит только дипломатический путь решения проблемы.

    Аббас Арагчи МИД Ирана США

    Последние новости

    22:44

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    22:36

    В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

    В регионе
    22:30

    Аль-Хайя: ХАМАС нацелен на прекращение огня в Газе и обмен заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:13

    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    В регионе
    21:57

    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    21:25

    Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей