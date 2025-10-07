Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

Тегеран и Вашингтон были близки к заключению ядерной сделки, но Израилю удалось убедить США атаковать Иран.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Отправляясь на 5-й раунд переговоров 23 мая, я написал: "Ноль ядерного оружия = у нас ЕСТЬ сделка.

Ноль обогащения = у нас НЕТ сделки." Если бы президент США (Дональд Трамп - ред.) взглянул на протоколы тех переговоров - записанные нашим собеседником - он увидел бы, насколько близки мы были к празднованию новой и исторической ядерной сделки с Ираном", - отметил министр.

Арагчи назвал ложными заявления Израиля о разведданных, которые якобы подтверждали планы по разработке Ираном оружия массового поражения: "Были только непостижимые разрушения, тысячи погибших американских солдат и 7 триллионов долларов от американских налогоплательщиков, выброшенных на ветер".

По его словам, Израиль теперь пытается создать воображаемую угрозу из наших оборонительных возможностей. "К настоящему времени американцы уже устали от участия в бесконечных войнах Израиля", - подчеркивает Арагчи.

Глава МИД Ирана заявил, что видит только дипломатический путь решения проблемы.