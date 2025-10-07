İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 23:50
    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi sosial şəbəkədə yazıb.

    "Mayın 23-də danışıqların 5-ci raunduna yola düşərək yazmışdım: "Sıfır nüvə silahı = bizim razılaşmamız var. Sıfır zənginləşdirmə = heç bir razılaşmamız yoxdur. Əgər ABŞ Prezidenti (Donald Tramp – red.) həmin danışıqların protokollarına baxsaydı, İranla yeni və tarixi nüvə sazişini qeyd etməyə nə qədər yaxın olduğumuzu görərdi", - nazir qeyd edib.

    Əraqçi İranın kütləvi qırğın silahları hazırlamaq barədə İsrail kəşfiyyatının iddialarını yalan hesab edib: "Yalnız anlaşılmaz dağıntılar oldu, Amerikanın minlərlə əsgəri həlak oldu və ABŞ vergi ödəyicilərinin 7 trilyon dollar pulu boşa getdi".

    Onun sözlərinə görə, İsrail hazırda İranın müdafiə imkanlarından uydurma təhlükə yaratmağa çalışır. "İndiyə qədər amerikalılar İsrailin sonsuz müharibələrində iştirak etməkdən yorulublar", - Əraqçi vurğulayıb.

    İranın xarici işlər naziri problemin yalnız diplomatik həllini gördüyünü bəyan edib.

    Abbas Əraqçi İsrail ABŞ
    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    Son xəbərlər

    00:00

    Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:50

    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    Region
    23:49

    Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıb

    Region
    23:47

    Britaniya bankları avtomobil krediti ilə bağlı qanun pozuntularına görə müştərilərə təzminat ödəyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:33

    Salyandakı avtoqəzada xəsarət alan altı nəfərdən biri xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    23:24

    UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib

    Fərdi
    23:08

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

    Region
    22:36

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:28

    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti