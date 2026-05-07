Арагчи раскритиковал внесенный в Совбез ООН проект резолюции по Ормузскому проливу

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи раскритиковал проект резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Ормузском проливе, подготовленный США совместно с Бахрейном и союзниками.

Как передает Report, об этом говорится в письме, направленном иранским министром генсеку ООН Антониу Гутерришу, главе МИД Китая Ван И, постоянному представителю и послу КНР при ООН, одновременно являющемуся председателем СБ ООН, Фу Цуну, а также государствам - членам организации.

"А. Арагчи критикует одностороннюю и провокационную резолюцию, представленную США и Бахрейном в связи с ситуацией в Ормузском проливе, и подчеркивает ответственность международного сообщества за предотвращение злоупотребления СБ как инструментом для оправдания незаконных действий", - говорится в письме, распространенном в Telegram-канале главы иранского МИД.

В документе отмечается, что основной причиной сложившейся в Ормузском проливе ситуации является "военное нападение США и Израиля на Иран".

"Истинная цель данного проекта - исказить факты и оправдать предыдущие и продолжающиеся незаконные действия США против Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе - регионе, расположенном в тысячах километров от Америки", - отмечается в письме.

Напомним, что американский постпред при ООН Майк Уолтц в понедельник заявил, что США совместно с Бахрейном и союзниками в Персидском заливе подготовят проект резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на привлечение Ирана к ответственности в связи с ситуацией в Ормузском проливе.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.