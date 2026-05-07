    Арагчи раскритиковал внесенный в Совбез ООН проект резолюции по Ормузскому проливу

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи раскритиковал проект резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Ормузском проливе, подготовленный США совместно с Бахрейном и союзниками.

    Как передает Report, об этом говорится в письме, направленном иранским министром генсеку ООН Антониу Гутерришу, главе МИД Китая Ван И, постоянному представителю и послу КНР при ООН, одновременно являющемуся председателем СБ ООН, Фу Цуну, а также государствам - членам организации.

    "А. Арагчи критикует одностороннюю и провокационную резолюцию, представленную США и Бахрейном в связи с ситуацией в Ормузском проливе, и подчеркивает ответственность международного сообщества за предотвращение злоупотребления СБ как инструментом для оправдания незаконных действий", - говорится в письме, распространенном в Telegram-канале главы иранского МИД.

    В документе отмечается, что основной причиной сложившейся в Ормузском проливе ситуации является "военное нападение США и Израиля на Иран".

    "Истинная цель данного проекта - исказить факты и оправдать предыдущие и продолжающиеся незаконные действия США против Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе - регионе, расположенном в тысячах километров от Америки", - отмечается в письме.

    Напомним, что американский постпред при ООН Майк Уолтц в понедельник заявил, что США совместно с Бахрейном и союзниками в Персидском заливе подготовят проект резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на привлечение Ирана к ответственности в связи с ситуацией в Ормузском проливе.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Аббас Арагчи
    Əraqçi Hörmüz boğazı ilə bağlı ABŞ və Bəhreynin BMT qətnamələrini tənqid edib
    Iran urges UN members not to support 'provocative' US draft resolution on Hormuz

