    Арагчи прокомментировал отмену своего выступления в Давосе

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 01:47
    Арагчи прокомментировал отмену своего выступления в Давосе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал отмену своего выступления организаторами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление размещено на странице в соцсети Х главы иранского дипведомства.

    Он подчеркнул, что организаторы форума приняли это решение на фоне политического давления со стороны США и Израиля. Арагчи посчитал, что такое решение является проявлением двойных стандартов, и оценил это как "интеллектуальное банкротство".

    Отметим, что помимо отмены выступления Арагчи на упомянутом форуме, было отозвано и приглашение, направленное ему для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Это решение было принято организаторами на фоне жесткого подавления протестов в Иране.

    Аббас Арагчи Давосский экономический форум
    Əraqçi Davosdakı çıxışının ləğv edilməsinə münasibət bildirib

