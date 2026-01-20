Арагчи прокомментировал отмену своего выступления в Давосе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал отмену своего выступления организаторами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Как сообщает Report, соответствующее заявление размещено на странице в соцсети Х главы иранского дипведомства.

Он подчеркнул, что организаторы форума приняли это решение на фоне политического давления со стороны США и Израиля. Арагчи посчитал, что такое решение является проявлением двойных стандартов, и оценил это как "интеллектуальное банкротство".

Отметим, что помимо отмены выступления Арагчи на упомянутом форуме, было отозвано и приглашение, направленное ему для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Это решение было принято организаторами на фоне жесткого подавления протестов в Иране.