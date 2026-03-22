    Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана

    Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана

    Недавние удары США и Израиля по иранским ядерным объектам являются грубым нарушением международного права.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

    Он подчеркнул, что атаки на объекты в Натанзе и в районе Бушерской АЭС противоречат Уставу ООН, Статуту МАГАТЭ и общепринятым международно-правовым нормам.

    По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, подобные действия создают риск масштабного выброса радиоактивных веществ, что может повлечь тяжелые последствия для населения и окружающей среды. Тегеран расценивает произошедшее как акт агрессии и настаивает на принципиальной реакции со стороны международного сообщества.

    Арагчи призвал ООН занять жесткую позицию, добиться немедленного прекращения подобных атак, а также обязать США и Израиль компенсировать весь ущерб, причиненный атомной инфраструктуре Ирана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи
    İran ABŞ və İsraildən təzminat tələb edib
    Ты - Король

    22:22

    Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны США

    Другие страны
    22:03

    Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана

    В регионе
    21:31

    Россия заработает $2 млрд на смягчении нефтяных санкций

    В регионе
    20:43

    Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

    В регионе
    20:40

    Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран кроме врагов Ирана

    В регионе
    20:24

    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке

    Здоровье
    20:18

    Джеффрис: США нуждаются в смене власти

    Другие страны
    20:04

    Трамп назвал Демпартию главным врагом США после Ирана

    Другие страны
    19:55

    Марк Рютте: Ряд стран НАТО готовят меры для безопасности судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей