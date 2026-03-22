Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана

Недавние удары США и Израиля по иранским ядерным объектам являются грубым нарушением международного права.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Он подчеркнул, что атаки на объекты в Натанзе и в районе Бушерской АЭС противоречат Уставу ООН, Статуту МАГАТЭ и общепринятым международно-правовым нормам.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, подобные действия создают риск масштабного выброса радиоактивных веществ, что может повлечь тяжелые последствия для населения и окружающей среды. Тегеран расценивает произошедшее как акт агрессии и настаивает на принципиальной реакции со стороны международного сообщества.

Арагчи призвал ООН занять жесткую позицию, добиться немедленного прекращения подобных атак, а также обязать США и Израиль компенсировать весь ущерб, причиненный атомной инфраструктуре Ирана.