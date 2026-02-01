Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Арагчи: Ожидаемую войну с США можно предотвратить

    • 01 февраля, 2026
    • 20:58
    Арагчи: Ожидаемую войну с США можно предотвратить

    В Тегеране считают, что война с США не является неизбежной и ее можно предотвратить.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, страна полностью готова к войне, но это не означает, что Тегеран хочет войны: "Наоборот, мы хотим избежать ее".

    Арагчи заявил, что Иран утратил доверие к США в переговорах.

    "Причина ясна. В прошлые годы мы вели переговоры по ядерной сделке, но США вышли из него без каких-либо оснований. Если рассмотреть прошлый год, когда мы решили начать переговоры, сначала Израиль, потом США напали на нас. Поэтому у нас нет положительного опыта с американцами. Чтобы переговоры были "настоящими", это недоверие должно быть устранено", - отметил глава иранского МИД.

    Он отметил, что Иран готов вести переговоры по ядерной программе и предоставить гарантии, что она будет полностью мирной.

    "Мы готовы создать доверие в отношении нашей мирной ядерной программы и ожидаем в ответ отмены санкций", - заявил он.

    Əraqçi: ABŞ ilə gözlənilən müharibənin qarşısını almaq mümkündür
