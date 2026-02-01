Арагчи: Ожидаемую войну с США можно предотвратить
- 01 февраля, 2026
- 20:58
В Тегеране считают, что война с США не является неизбежной и ее можно предотвратить.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, страна полностью готова к войне, но это не означает, что Тегеран хочет войны: "Наоборот, мы хотим избежать ее".
Арагчи заявил, что Иран утратил доверие к США в переговорах.
"Причина ясна. В прошлые годы мы вели переговоры по ядерной сделке, но США вышли из него без каких-либо оснований. Если рассмотреть прошлый год, когда мы решили начать переговоры, сначала Израиль, потом США напали на нас. Поэтому у нас нет положительного опыта с американцами. Чтобы переговоры были "настоящими", это недоверие должно быть устранено", - отметил глава иранского МИД.
Он отметил, что Иран готов вести переговоры по ядерной программе и предоставить гарантии, что она будет полностью мирной.
"Мы готовы создать доверие в отношении нашей мирной ядерной программы и ожидаем в ответ отмены санкций", - заявил он.