Арагчи: Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров
В регионе
- 18 марта, 2026
- 10:32
Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров, травмы при ранении были легкими.
Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
"У него (Моджтабы Хаменеи - ред.) были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии", - подчеркнул Арагчи.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Этот пост занял его сын - Моджтаба Хаменеи.
