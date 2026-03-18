Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Арагчи: Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров

    Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров, травмы при ранении были легкими.

    Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "У него (Моджтабы Хаменеи - ред.) были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии", - подчеркнул Арагчи.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Этот пост занял его сын - Моджтаба Хаменеи.

    Əraqçi: Yeni ali lider Müctəba Xamenei sağlam, aldığı xəsarətlər də yüngüldür
    Araghchi: New Supreme Leader Mojtaba Khamenei in full health
