Əraqçi: Yeni ali lider Müctəba Xamenei sağlam, aldığı xəsarətlər də yüngüldür
Region
- 18 mart, 2026
- 10:42
Yeni ali rəhbər Müctəba Xamenei tamamilə sağlamdır, aldığı xəsarətlər yüngül olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.
"Müctəba Xamenei yalnız yüngül xəsarətlər alıb, o, əvvəlki kimi tam sağlamdır və vəziyyəti nəzarətdə saxlanır. Məndə olan və etibarlı hesab etdiyim məlumat ondan ibarətdir ki, o, tam sağlam vəziyyətdədir", - o vurğulayıb.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Ən böyük şəhərlərə, o cümlədən Tehrana zərbələr endirilib. İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Bu postu onun oğlu - Müctəba Xamenei tutub.
