İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 18 mart, 2026
    • 10:42
    Əraqçi: Yeni ali lider Müctəba Xamenei sağlam, aldığı xəsarətlər də yüngüldür

    Yeni ali rəhbər Müctəba Xamenei tamamilə sağlamdır, aldığı xəsarətlər yüngül olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.

    "Müctəba Xamenei yalnız yüngül xəsarətlər alıb, o, əvvəlki kimi tam sağlamdır və vəziyyəti nəzarətdə saxlanır. Məndə olan və etibarlı hesab etdiyim məlumat ondan ibarətdir ki, o, tam sağlam vəziyyətdədir", - o vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Ən böyük şəhərlərə, o cümlədən Tehrana zərbələr endirilib. İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Bu postu onun oğlu - Müctəba Xamenei tutub.

    Арагчи: Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров
    Araghchi: New Supreme Leader Mojtaba Khamenei in full health

    Son xəbərlər

    11:26

    Azərbaycanda 707 nəfər narkotik asılılığından müalicə alır

    Hadisə
    11:24

    Vüqar Şükürov: "Azərbaycanın güləş hakimləri ədalətli qərarları ilə dünyaya səs salıblar" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:23

    Azərbaycan yeni dövlət standartlarının qəbulunu son 4 ildə 10 dəfə artırıb

    Biznes
    11:22

    İki ay ərzində narkotiklə bağlı 529 nəfər tutulub, 8-i xarici vətəndaşdır

    Hadisə
    11:20

    Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:19

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyat çərçivəsində 1765 cinayət faktı aşkarlanıb

    Hadisə
    11:14

    AFFA-nın baş katibinin müşaviri Frank De Blekere "Barselona" – "Nyukasl" oyununa təyinat alıb

    Futbol
    11:13

    Azərbaycan şəhərsalma üzrə milli standartlarını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırır

    İnfrastruktur
    11:06

    "Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının əsas prinsipləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti