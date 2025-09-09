Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторон

Новое соглашение о возобновлении сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) отвечает требованиям Тегерана к безопасности иранских ядерных объектов и удовлетворяет условиям агентства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал SNN, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на пресс-конференции после подписания документа.

"То, о чем мы договорились, гарантирует при этом наши неотъемлемые права и сохраняет сотрудничество с агентством в согласованных рамках. Соглашение определяет практический механизм сотрудничества, учитывающий как исключительные условия безопасности Ирана, так и технические требования агентства", - сказал он.

Арагчи также предупредил, что Тегеран прекратит любое сотрудничество с МАГАТЭ в случае возобновления каких-либо враждебных действий против Ирана, включая восстановление отмененных резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее представитель МИД Ирана сообщил, что Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия сотрудничества.