Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторон
- 09 сентября, 2025
- 23:03
Новое соглашение о возобновлении сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) отвечает требованиям Тегерана к безопасности иранских ядерных объектов и удовлетворяет условиям агентства.
Как передает Report со ссылкой на телеканал SNN, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на пресс-конференции после подписания документа.
"То, о чем мы договорились, гарантирует при этом наши неотъемлемые права и сохраняет сотрудничество с агентством в согласованных рамках. Соглашение определяет практический механизм сотрудничества, учитывающий как исключительные условия безопасности Ирана, так и технические требования агентства", - сказал он.
Арагчи также предупредил, что Тегеран прекратит любое сотрудничество с МАГАТЭ в случае возобновления каких-либо враждебных действий против Ирана, включая восстановление отмененных резолюций Совета Безопасности ООН.
Ранее представитель МИД Ирана сообщил, что Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия сотрудничества.