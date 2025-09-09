ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторон

    Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторон

    Новое соглашение о возобновлении сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) отвечает требованиям Тегерана к безопасности иранских ядерных объектов и удовлетворяет условиям агентства.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал SNN, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на пресс-конференции после подписания документа.

    "То, о чем мы договорились, гарантирует при этом наши неотъемлемые права и сохраняет сотрудничество с агентством в согласованных рамках. Соглашение определяет практический механизм сотрудничества, учитывающий как исключительные условия безопасности Ирана, так и технические требования агентства", - сказал он. 

    Арагчи также предупредил, что Тегеран прекратит любое сотрудничество с МАГАТЭ в случае возобновления каких-либо враждебных действий против Ирана, включая восстановление отмененных резолюций Совета Безопасности ООН. 

    Ранее представитель МИД Ирана сообщил, что Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия сотрудничества.

