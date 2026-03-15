Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Арагчи назвал виновных в эскалации на Ближнем Востоке

    Ответственность за военные действия и кровопролитие в Иране несут советники американского президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Учитывая, что справедливое и равноправное соглашение было вполне достижимо, те, кто давал неверные рекомендации президенту Соединённых Штатов, должны нести ответственность за пролитую кровь", - отметил он.

    Арагчи подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке была навязана как иранскому, так и американскому народу.

    Ранее в тот же день руководитель иранской дипломатии заявил, что Тегеран ни разу не обращался к Вашингтону с запросом о перемирии или проведении переговоров по актуальным вопросам. Аракчи также подчеркнул, что иранская сторона наносит удары исключительно по американским объектам, инфраструктуре и военным базам.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Аббас Арагчи МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

