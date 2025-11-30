Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Арагчи: Иран заинтересован в расширении энергосотрудничества с Турцией

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 16:47
    Иран готов продлить действие текущего контракта на поставки иранского природного газа в Турцию и выступает за расширение сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

    Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    "Иран является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов для Турции, и мы выразили готовность пролонгировать газовый контракт, а также развивать сотрудничество в области электроэнергии", - подчеркнул он.

    По мнению Арагчи, Иран и Турция все еще далеки от полного использования потенциала для сотрудничества двух стран, особенно в торговой и экономической сферах, и для устранения этого разрыва необходимо принять меры, включая устранение торговых и инвестиционных барьеров между странами.

    Текущий газовый контракт на поставку ежегодно 10 млрд куб. м газа из Ирана в Турцию истечет в ноябре 2026 года. На данный момент стороны ведут переговоры по срокам следующего контракта.

    Лента новостей