Арагчи: Надеемся, страны региона будут двигаться к коллективному миру и безопасности - ОБНОВЛЕНО

Иран придерживается добрососедских отношений со всеми странами региона, в том числе с Катаром.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Министр иностранных дел Ирана, подчеркивая приверженность страны сохранению и развитию дружеских отношений со странами региона, включая Катар, отметил, что текущая ситуация исключительно вызвана атаками США и Израиля на Иран, а также злоупотреблением США своими военными базами и активами в странах региона для осуществления атак против исламской республики", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Telegram-канале.

В иранском дипведомстве также напомнили Катару о международно-правовых обязательствах по предотвращению использования своей территории другими странами. Арагчи выразил надежду, что страны региона будут двигаться "в направлении коллективного и внутреннего мира и безопасности".

МИД Исламской Республики, помимо прочего, обратил внимание Дохи на то, что удары США и Израиля по школам, университетам, больницам, промышленным и атомным объектам "должны быть рассмотрены <...> в национальных судах и международных инстанциях".

