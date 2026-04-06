    Арагчи: Надеемся, страны региона будут двигаться к коллективному миру и безопасности - ОБНОВЛЕНО

    • 06 апреля, 2026
    Арагчи: Надеемся, страны региона будут двигаться к коллективному миру и безопасности - ОБНОВЛЕНО

    Иран придерживается добрососедских отношений со всеми странами региона, в том числе с Катаром.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    "Министр иностранных дел Ирана, подчеркивая приверженность страны сохранению и развитию дружеских отношений со странами региона, включая Катар, отметил, что текущая ситуация исключительно вызвана атаками США и Израиля на Иран, а также злоупотреблением США своими военными базами и активами в странах региона для осуществления атак против исламской республики", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Telegram-канале.

    В иранском дипведомстве также напомнили Катару о международно-правовых обязательствах по предотвращению использования своей территории другими странами. Арагчи выразил надежду, что страны региона будут двигаться "в направлении коллективного и внутреннего мира и безопасности".

    МИД Исламской Республики, помимо прочего, обратил внимание Дохи на то, что удары США и Израиля по школам, университетам, больницам, промышленным и атомным объектам "должны быть рассмотрены <...> в национальных судах и международных инстанциях".

    Иран придерживается добрососедских отношений со всеми странами региона, в том числе с Катаром.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

    "Министр иностранных дел Ирана, подчеркивая приверженность страны сохранению и развитию дружеских отношений со странами региона, включая Катар, отметил, что текущая ситуация вызвана исключительно боевыми действиями США и Израиля против Ирана, а также злоупотреблением Вашингтоном своими военными базами и активами в странах региона для осуществления операции против исламской республики", - говорится в заявлении МИД Ирана в телеграм-канале.

    23:18

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    23:05

    Арагчи: Надеемся, страны региона будут двигаться к коллективному миру и безопасности - ОБНОВЛЕНО

    22:47

    "Грузинская мечта" предлагает новые поправки в закон "О грантах"

    22:38

    Трамп допустил возможность взимания США платы за проход через Ормузский пролив

    22:32

    Трамп: Обеспечение судоходства в Ормузском проливе является приоритетом

    22:19

    Хегсет: Завтра США нанесут по Ирану мощнейший удар за все время войны

    22:16

    Axios: Нетаньяху отговаривал Трампа от прекращения огня с Ираном

    21:58

    Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемирие

