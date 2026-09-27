Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 18:48
Иран обогащает уран до 60% исключительно в мирных целях в рамках обязательств Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала NBC News.
"Мы обогащаем уран до 60% в мирных целях, и это укладывается в наши обязательства по ДНЯО. Мы не нарушаем договор", - сказал он.
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