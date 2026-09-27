Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях

Иран обогащает уран до 60% исключительно в мирных целях в рамках обязательств Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала NBC News.

"Мы обогащаем уран до 60% в мирных целях, и это укладывается в наши обязательства по ДНЯО. Мы не нарушаем договор", - сказал он.