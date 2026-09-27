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    Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 18:48
    Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях

    Иран обогащает уран до 60% исключительно в мирных целях в рамках обязательств Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала NBC News.

    "Мы обогащаем уран до 60% в мирных целях, и это укладывается в наши обязательства по ДНЯО. Мы не нарушаем договор", - сказал он.

    Аббас Арагчи ДНЯО Операция США и Израиля против Ирана Ядерная программа
    Əraqçi: İran uranı dinc məqsədlər üçün 60 %-ə qədər zənginləşdirir
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