İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Əraqçi: İran uranı dinc məqsədlər üçün 60 %-ə qədər zənginləşdirir

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:33
    Əraqçi: İran uranı dinc məqsədlər üçün 60 %-ə qədər zənginləşdirir

    İranın uranı 60%-ə qədər zənginləşdirməsi yalnız dinc məqsədlər üçün həyata keçirilir və Tehranın nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilə çərçivəsində öhdəliklərinə tam uyğundur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "NBC News" telekanalının efirində bildirib.

    "Biz uranı dinc məqsədlər üçün 60%-ə qədər zənginləşdiririk və bu, nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilə çərçivəsində öhdəliklərimizə uyğundur. Biz müqaviləni pozmuruq", - o, deyib.

    Abbas Əraqçi Nüvə silahı ABŞ-İran danışıqları Donald Tramp
    Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях
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