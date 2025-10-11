Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"
В регионе
- 11 октября, 2025
- 23:07
Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.
"Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики", - сказал он.
Последние новости
23:33
Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войныВ регионе
23:31
WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в ГазеДругие страны
23:16
Уиткофф и Кушнер приняли участие в митинге в Тель-АвивеДругие страны
23:07
Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"В регионе
22:53
Премьер Франции Лекорню не исключил повторной отставкиДругие страны
22:35
Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаунДругие страны
22:19
Daily Pakistan: Афганские силы атаковали пакистанскую границу на разных участкахДругие страны
22:08
Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения по ГазеДругие страны
21:47