Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.

"Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики", - сказал он.