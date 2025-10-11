Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 23:07
    Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с евротройкой

    Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.

    "Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики", - сказал он.

